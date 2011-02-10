Обработать jpg фотографии.

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Завершен11 заявок244 просмотра

Необходимо обработать фотографии. Нужно убрать не нужные надписи с фото картинки.

пример объема работы смотрите в приложенном файле.

Указывайте стоимость за 1 фото. Нужно сделать примерно 100-200

14 лет назад
RedApple
Юрьевич 
54 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

AirLibra
63 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
70 отзывов(-2)
14 лет назад
$16
1 день
Ответственный исполнитель. Работа была выполнена быстро. Остался доволен. Спасибо за работу. Рекомендую!
Спасибо. Хороший, вызывающий доверие заказчик.Общением, работой и оплатой доволен. Есть желание продолжить сотрудничество.

Заявки фрилансеров

AirLibra
63 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
70 отзывов(-2)
14 лет назад

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