Есть стенд в CorelDraw, нужно отредактировать пару фотографий в фотошопе (обрезать волосы, вклеить галстук и подобное) и вставить их в CorelDraw. Требования: 1. Наличие связи по icq и телефону (по Украине). ...
Обработать jpg фотографии.
Необходимо обработать фотографии. Нужно убрать не нужные надписи с фото картинки.
пример объема работы смотрите в приложенном файле.
Указывайте стоимость за 1 фото. Нужно сделать примерно 100-200
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