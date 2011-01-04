В фотошопе обработать изображение

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен23 заявки463 просмотра

Необходимо в фотошопе обработать одно изображение для начала (поменять текст).

Задачи : найти в интернете изображение которое соответствует требованиям. Изменить необходимый текст. Выслать мне.

Желательно наличие сканера и принтера.

В дальнейшем будет достаточно много таких задач. Если сработаемся, то будем постоянно заказывать.

От вас требуется : мозг, скорость, исполнительность. Ни в коем случае не пропадать и не игнорировать.

14 лет назад
AlexMat
46 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

_Jinn_
51 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
14 лет назад
$15
1 день
Хорошо и качественно все сделал. НЕ Е6ЕТ МОЗГИ !
Грамотное ТЗ. Моментальная связь. Сразу предоставил материал для работы (и даже больше). Поработал с удовольствием. Про оплату вообще не говорю - мгновенно.

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_Jinn_
51 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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14 лет назад

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