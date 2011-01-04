В фотошопе обработать изображение

Необходимо в фотошопе обработать одно изображение для начала (поменять текст).

Задачи : найти в интернете изображение которое соответствует требованиям. Изменить необходимый текст. Выслать мне.

Желательно наличие сканера и принтера.

В дальнейшем будет достаточно много таких задач. Если сработаемся, то будем постоянно заказывать.

От вас требуется : мозг, скорость, исполнительность. Ни в коем случае не пропадать и не игнорировать.