Убрать надписи с фотографий

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Завершен77 заявок1698 просмотров

Нужно убрать надниси полупрозрачные надниси с фотографий

нужен человек с которым постоянно буду работать

большое количество фото

меня интересуют цены на 100штук сколько будет

вот примерно так выгледят

14 лет назад
otiko
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

AvocadoSEO
30 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$20
3 дня
Всё выполнено в срок и качественно спасибо
Хороший заказчик. Вопросов нет.

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AvocadoSEO
30 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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