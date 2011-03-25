otiko

Дмитрий otiko

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Разработка сайтов любой сложности.

  • Разработка проекта под ключ Русское Лото Онлайн

    Разработка проекта под ключ Русское Лото Онлайн на деньги с возможностью вывода средств  примеры (на примерах игра только на фишки)  itunes.apple.com/ru/app/r...  minigames.mail.ru/loto?au...  от вас нужно будет разработка самой игры ...

    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнения карточек товара интернет магазина

    Добрый день, интересует добавление товаров , магазин работает на opencat , товары одежда обувь аксессуары , я буду вам скидывать ссылки c китайского сайта с ценами. Вам нужно от туда через переводчик добавить свойства товара ...

    Наполнение сайтов30 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт доски обьявлений под ключ

    Здравствуйте интересует разработка под ключ доски объявлении , аналог сайта 9999.md Прошу писать только серьезным исполнителям которые знают свое дело, и могут довести проект до конца. Цены и сроки ...

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение сайта товарами

    Добрый день, интересует добавление товаров на сайт на постоянной основе, магазин работает на opencat по 50–100товаров в день, если сможете и больше,товары одежда обувь аксессуары, я буду вам скидывать ссылки c китайского сайта с ценами. ...

    Наполнение сайтов27 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение магазина товарами

    Добрый день, интересует добавление товаров на сайт на постоянной основе, магазин работает на joomla+ virtuemart по 50–100товаров в день, товары одежда обувь аксессуары, я буду вам скидывать ссылки c китайского сайта с ценами. Вам нужно ...

    Joomla
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Баннер с акцией для магазина в слайдшоу

    Здравствуйте нужен красивый эффективный баннер для интернет магазина в слайдер, примеры прикрепили только нужен красивый дизайн на ваше усмотрение. Сама тема как на первом файле , только текст немного переделаем. Дизайн примерно как ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Наполнение сайта товарами

    Добрый день, интересует добавление товаров на сайт на постоянной основе,магазин работает на joomla+ virtuemart по 50–100товаров в день, товары одежда обувь аксессуары, я буду вам скидывать ссылки c китайского сайта с ценами. Вам нужно ...

    Joomla
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Наполнение сайта

    Добрый день, интересует добавление товаров на сайт на постоянной основе, по 50-100товаров в день, товары одежда обувь аксессуары, я буду вам скидывать ссылки с ценами и через переводчик добавить пару слов о товаре. Заказы ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Закончить магазин на joomla + virtuemart

    $100

    Здравствуйте нужно доработать магазин Joomla+Virtuemart надо доработать доставку там сделано только для первого кг для 3 видов доставки . доделать языки кнопка купить не работает не добавляется товар в корзину , настроить moneybookers ...

    Joomla
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интернет магазин одежды

    $300

    Здраствуйте нужен интернет магазин желательно joomla+vistuemart с 4 языками англиский русский румынский грузинский 3 вида доставки с автоматическим рассчетом по весу вещи чтобы покупатель мог ориетироваться по цене какую доставку выбрать онлайн ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Убрать надписи с фотографий

    Нужно убрать надниси полупрозрачные надниси с фотографий нужен человек с которым постоянно буду работать большое количество фото меня интересуют цены на 100штук сколько будет вот примерно так выгледят

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

AvocadoSEO
30 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Убрать надписи с фотографий
Хороший заказчик. Вопросов нет.
Всё выполнено в срок и качественно спасибо
Ответный отзыв
vz-studio
Виталий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва
$15
10 баллов
13 лет назад
Баннер с акцией для магазина в слайдшоу
Очень приятное сотрудничество! Рекомендую как очень хорошего заказчика
Отличная работа! Получилось даже лучше чем ожидала. Банер был готов за несколько часов. Очень рекомендую. Буду еще обращаться с удовольствием. Спасибо.
Ответный отзыв
AvocadoSEO
30 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Наполнение сайта товарами
Joomla
Хороший заказчик. Приятно работать.
Очень легко и приятно с Никитой работать, все в срок с учетом всех моих пожеланий. Теперь буду с ним работать постоянно. Рекомендую!
Ответный отзыв
maria_schi
Мария 
43 года
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Наполнение сайта
С Ириной очень приятно было работать! Работали по предоплата, задача была поставлена четко! Приятное общение! В общем, только положительные эмоции! Побольше бы таких заказчиков!
Очень приятно было поработать с Марией, порядочная, ответственная. Рекомендую!
Ответный отзыв