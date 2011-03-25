Разработка проекта под ключ Русское Лото Онлайн на деньги с возможностью вывода средств примеры (на примерах игра только на фишки) itunes.apple.com/ru/app/r... minigames.mail.ru/loto?au... от вас нужно будет разработка самой игры ...
- Разработка игр6 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, интересует добавление товаров , магазин работает на opencat , товары одежда обувь аксессуары , я буду вам скидывать ссылки c китайского сайта с ценами. Вам нужно от туда через переводчик добавить свойства товара ...Наполнение сайтов30 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте интересует разработка под ключ доски объявлении , аналог сайта 9999.md Прошу писать только серьезным исполнителям которые знают свое дело, и могут довести проект до конца. Цены и сроки ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день, интересует добавление товаров на сайт на постоянной основе, магазин работает на opencat по 50–100товаров в день, если сможете и больше,товары одежда обувь аксессуары, я буду вам скидывать ссылки c китайского сайта с ценами. ...Наполнение сайтов27 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день, интересует добавление товаров на сайт на постоянной основе, магазин работает на joomla+ virtuemart по 50–100товаров в день, товары одежда обувь аксессуары, я буду вам скидывать ссылки c китайского сайта с ценами. Вам нужно ...Закрыт13 лет назад
Здравствуйте нужен красивый эффективный баннер для интернет магазина в слайдер, примеры прикрепили только нужен красивый дизайн на ваше усмотрение. Сама тема как на первом файле , только текст немного переделаем. Дизайн примерно как ...Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
Добрый день, интересует добавление товаров на сайт на постоянной основе,магазин работает на joomla+ virtuemart по 50–100товаров в день, товары одежда обувь аксессуары, я буду вам скидывать ссылки c китайского сайта с ценами. Вам нужно ...Завершен13 лет назад
Добрый день, интересует добавление товаров на сайт на постоянной основе, по 50-100товаров в день, товары одежда обувь аксессуары, я буду вам скидывать ссылки с ценами и через переводчик добавить пару слов о товаре. Заказы ...Завершен13 лет назад
- $100
Здравствуйте нужно доработать магазин Joomla+Virtuemart надо доработать доставку там сделано только для первого кг для 3 видов доставки . доделать языки кнопка купить не работает не добавляется товар в корзину , настроить moneybookers ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $300
Здраствуйте нужен интернет магазин желательно joomla+vistuemart с 4 языками англиский русский румынский грузинский 3 вида доставки с автоматическим рассчетом по весу вещи чтобы покупатель мог ориетироваться по цене какую доставку выбрать онлайн ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно убрать надниси полупрозрачные надниси с фотографий нужен человек с которым постоянно буду работать большое количество фото меня интересуют цены на 100штук сколько будет вот примерно так выгледятОбработка фотографий1 исполнительЗавершен14 лет назад