Повторное размещение, как не странно не смог найти исполнителя. Повторю заказ - требуется творческий подход и качественное исполнение двух flash баннеров. От меня - внутренняя страница сайта, где будут расположены баннеры и два адреса страниц, ...
Баннер с акцией для магазина в слайдшоу
Здравствуйте нужен красивый эффективный баннер для интернет магазина в слайдер, примеры прикрепили только нужен красивый дизайн на ваше усмотрение.
Сама тема как на первом файле , только текст немного переделаем.
Дизайн примерно как на втором файле так как тематика магазина так же обувь одежа сумки и т.д.
Жду ваши варианты, интересуют сроки и цена
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