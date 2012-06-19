Баннер с акцией для магазина в слайдшоу

Здравствуйте нужен красивый эффективный баннер для интернет магазина в слайдер, примеры прикрепили только нужен красивый дизайн на ваше усмотрение.

Сама тема как на первом файле , только текст немного переделаем.

Дизайн примерно как на втором файле так как тематика магазина так же обувь одежа сумки и т.д.

Жду ваши варианты, интересуют сроки и цена