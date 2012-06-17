Добрый день. Требуется красивый баннер 468x60. Оплата: ЯД ил Wm, до 300рублей. Тематика: Perfect Wolrd Примеры покажу тому, кто возьмется, ибо тут могут зачесть за рекламу. Оставьте свое ...
Статичный баннер 140x30
Необходимо сделать баннер размером в 140x30.
Более подробней все расскажу при личной переписке.
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