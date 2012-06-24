Нужен набор gif- баннеров для рекламной кампании

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен9 заявок176 просмотров

Необходимые размеры gif- баннеров ( половина статика, половина анимация) на выбор. Все для рекламы интернет-магазина женской одежды ( в основном платья). сайт paimai.ru

• 100x100

• 120x240

• 120x600

• 200x200

• 200x300

• 240x90

• 240x120

• 240x400

• 300x250

• 600x90

• 600x240

• 728x90

• 810x490

Примерно 3 разных картинки ( в разных размерах), то есть три образа, просто масштабированные по разному.

( не 39 баннеров- а 4-5 баннеров, просто в разных размерах!!!)

Можно использовать логотип с сайта paimai.ru ( есть исходник в ai) для данных баннеров.

Необходимо- чтобы на баннере было обращение ( какая то фраза), типа- купи платье, купи счастье.. с какой-то радостной девушкой, которая покупает или хочет купить. в общем реклама для привлечения и завлечения:-)

Жду Ваших предложений! Портфолио и креативных идей.

Работаю только без предоплаты, ввиду того, что это очень стимулирует выполнять вовремя, а также ввиду того что на данном сайте уже 6 лет, и всегда всем платил:-)

Возможно оплата по частям ( в процессе)

не 39 баннеров ( 13*3)- а 4-5 баннеров(13/3), просто в разных размерах!!!) то есть каждый баннер- примерно в 3х размерах будет повторяться.

13 лет назад
dimitriy_geval
Димитрий 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
13 лет назад
$60
1 день
Все сделано быстр кульутрно и в тему))
Очень понравилсь работать с Дмитрием, спокойный и уравновешенный, хорошо изьясняет свои мысли, ставит конкретные требования, и оплату производит вовремя. Для тех кто сомневается, скажу, что с Дмитрием можна работать без предоплаты, очень надежный человек, если он пообещал, то слово держит.

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать баннеры для сайта

    Баннеры для рекламы интернет-магазина. Нужно два варианта баннеров, каждый вариант в трех размерах: 600х90, 468х60, 200х120 Формат: gif

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Статичный баннер: мыло ручной работы

    $10

    текст для баннера: Побалуйте себя и своих близких натуральным мылом и косметикой ручной работы! Фото для баннера на выбор дизайнера. Необходимо разместить в баннере ...

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Простые флеш-баннеры с одинаковым контентом

    $50

    Нужно срочно сделать флеш-банер с простым эффектом смены кадров, для mail.ru кто знает их формат, 1 картинка и 5 кадров с текстами, картину и тексты предоставляются. 240х400, второй 200Х300 ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Легкий баннер

    Нужно нарисовать баннер, крыша для торговой тележки, размеры 212 см ширина. 160 см глубина картинка прилогается (качество надо улучшить, чтобы на таком большом баннере было не размыто), серидина должна быть 85см вперед ...

    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Немного переделать баннер

    $5

    Требуется сделать немного измененный баннер (текущий прикреплен). Первый кадр "Офис-менеджер" - полностью оставляем. Второй кадр должен содержать текст "Курьер на полставки" (верхняя строчка)" - з/п 5000 руб (нижняя) Третьего кадра не ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создать баннер для сайта

    Нужно создать баннер для сайта по металлу. Размер 468 на 60, три последовательно заменяющиеся картинки: 1) название компании, контакт 2) Профнастил с8 с10 с21 , Гофролист, Доборные элементы ZN RAL RR 3) ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Flash-баннер "кредиты под залог недвижимости"

    $20

    1. По размеру и стилю должен быть как баннер внизу на http://www.minsk-autohouse.by/ о передвижных домиках. 2. Баннер рекламирует услуги по кредитам под залог недвижимости. Подобным образом должны появлятся фотографии объектов недвижимости, которые могут закладыватся, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Простой Flash-баннер

    Требуется сделать простой флеш-баннер. Размер: 350x100 Никакой графики не нужно, будут меняться машины (вся информация есть). Пример: vin . su (в шапке)

    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нарисовать логотип, баннер и favicon

    $50

    Для проекта reeska.ru нужно нарисовать логотип, баннер и favicon в едином стиле шаблона: http://livedemo00.template-help.com/wordpress_33395/ Скетч баннера в приложении (banner_sketch.pdf, reeska.cdr). Размер ~800x400, должен подходить к шаблону. На выходе должны быть векторные и растровые ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание флеш-баннера

    $50

    Есть аналог, нужно сделать наподобие, только с другими размерами, достаточно простой без заморочек.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад