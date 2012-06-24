Нужен набор gif- баннеров для рекламной кампании

Необходимые размеры gif- баннеров ( половина статика, половина анимация) на выбор. Все для рекламы интернет-магазина женской одежды ( в основном платья). сайт paimai.ru

• 100x100

• 120x240

• 120x600

• 200x200

• 200x300

• 240x90

• 240x120

• 240x400

• 300x250

• 600x90

• 600x240

• 728x90

• 810x490

Примерно 3 разных картинки ( в разных размерах), то есть три образа, просто масштабированные по разному.

( не 39 баннеров- а 4-5 баннеров, просто в разных размерах!!!)

Можно использовать логотип с сайта paimai.ru ( есть исходник в ai) для данных баннеров.

Необходимо- чтобы на баннере было обращение ( какая то фраза), типа- купи платье, купи счастье.. с какой-то радостной девушкой, которая покупает или хочет купить. в общем реклама для привлечения и завлечения:-)

Жду Ваших предложений! Портфолио и креативных идей.

Работаю только без предоплаты, ввиду того, что это очень стимулирует выполнять вовремя, а также ввиду того что на данном сайте уже 6 лет, и всегда всем платил:-)

Возможно оплата по частям ( в процессе)

не 39 баннеров ( 13*3)- а 4-5 баннеров(13/3), просто в разных размерах!!!) то есть каждый баннер- примерно в 3х размерах будет повторяться.