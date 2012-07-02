Создание флеш-баннера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен26 заявок209 просмотров

Есть аналог, нужно сделать наподобие, только с другими размерами, достаточно простой без заморочек.

13 лет назад
marmeladdd
Анна 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Haruka25
Людмила 
42 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Отличная работа! Быстро, качественно! Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик, четкое ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Haruka25
Людмила 
42 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

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