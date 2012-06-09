Гиф баннеры нарисовать

Необходимо нарисовать flash баннер, вот такого вот типа: http://files.pr-cy.ru/69720_1519e722f98925c9edaafcb92efb4c9d/yared.swf Он должен растягиваться по ширине экрана, а в высоту быть 90px, при этом вся информация на баннере должна быть по центру в пределах ...