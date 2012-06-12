4 маленьких баннера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен4 заявки187 просмотров

Для сайта drive-tour.ru нужно 4 маленьких банера - они же пункты вертикального меню

1. на 4 месте (сверху) будет банер с надписью ДОКУМЕНТЫ

2. на 6 месте банер с надписью ЭТО ИНТЕРЕСНО

поскольку нажатые пункты отличаются от ненажатых (с красным кружком и круглой линией) банеров всего 4

срок сутки, интересует ставка

13 лет назад
astronweb
Валерий 
54 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

diviator
Дмитрий 
31 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$10
1 день
Спасибо, все очень быстро и четко. приятно что человек в онлайне практически постоянно, это увеличивает скорость работы в несколько раз.
Отличный заказчик, приятный в общении, все грамотно и быстро сделано. Хорошо работать с такими людьми.

Заявки фрилансеров

diviator
Дмитрий 
31 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад

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