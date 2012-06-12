4 маленьких баннера

Для сайта drive-tour.ru нужно 4 маленьких банера - они же пункты вертикального меню

1. на 4 месте (сверху) будет банер с надписью ДОКУМЕНТЫ

2. на 6 месте банер с надписью ЭТО ИНТЕРЕСНО

поскольку нажатые пункты отличаются от ненажатых (с красным кружком и круглой линией) банеров всего 4

срок сутки, интересует ставка