Заставка приложения Windows Phone

Для приложение Windows Phone требуется заставка (Splash Screen) размером 480х800

Проект http://www.moyuniver.ru - здесь концепция, из которой можно будет понять, что рисовать

Логотип почти готов

Также вероятно понадобится 2я заставка на время загрузки теста (перед прохождением теста)