Заставка приложения Windows Phone

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Закрыт6 заявок138 просмотров

Для приложение Windows Phone требуется заставка (Splash Screen) размером 480х800

Проект http://www.moyuniver.ru - здесь концепция, из которой можно будет понять, что рисовать

Логотип почти готов

Также вероятно понадобится 2я заставка на время загрузки теста (перед прохождением теста)

13 лет назад
elenoize
Максим 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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