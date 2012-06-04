Сделать шапку для сайта в заданном размере и гамме

Имеется сайт sun-mag.ru, на нём шапка сайта http://sun-mag.ru/templates/green_pleasure/i/top_logo_bg.jpg, то есть нужно создать шапку на замену такого же точно размера!

Требования:

цветовое совпадение по сайту sun-mag.ru ( зеленая гамма, как на сайте)

Наличие в шапке персонажей, с позитивным призывом ( примеры Argomoscow.ru и natur-mag.ru), естесственно, не должно быть совпадений в картинках с этими сайтами!

То есть надо сделать шапку в зеленой гамме, с надписью слева: "Магазин Здоровья Арго. Доставка и самомывоз по Москве и России." Там же слева телефон (495) 786-18-58. Справа или по центру ( возможно под картинками или на пустом месте если оно будет- надпись: Выбери здоровье, звони сейчас! Режим работы с 10 до 19, без выходных)

С предложениями пишите в ЛС или на почту [email protected], работаю только по факту, то есть оплата после создания шапки:-) Это лучше мотивирует к плодотворной работе, замечено:-)