размеры 1000*400 Нужно 2 баннера не подвижных Бюджет 40уе за 2 баннера
Сделать шапку для сайта в заданном размере и гамме
Имеется сайт sun-mag.ru, на нём шапка сайта http://sun-mag.ru/templates/green_pleasure/i/top_logo_bg.jpg, то есть нужно создать шапку на замену такого же точно размера!
Требования:
цветовое совпадение по сайту sun-mag.ru ( зеленая гамма, как на сайте)
Наличие в шапке персонажей, с позитивным призывом ( примеры Argomoscow.ru и natur-mag.ru), естесственно, не должно быть совпадений в картинках с этими сайтами!
То есть надо сделать шапку в зеленой гамме, с надписью слева: "Магазин Здоровья Арго. Доставка и самомывоз по Москве и России." Там же слева телефон (495) 786-18-58. Справа или по центру ( возможно под картинками или на пустом месте если оно будет- надпись: Выбери здоровье, звони сейчас! Режим работы с 10 до 19, без выходных)
С предложениями пишите в ЛС или на почту [email protected], работаю только по факту, то есть оплата после создания шапки:-) Это лучше мотивирует к плодотворной работе, замечено:-)
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