Нужен баннер

Сайт igrushki-v-tambove.ru

Надо сделать на этой картинке http://igrushki-v-tambove.ru/images/stories/banner.jpg мигающую надпись : Внимание! Конкурс!!!

ну так чтоб не очень навязчиво было

Картинка будет ссылкой на страницу http://igrushki-v-tambove.ru/2012-05-29-21-45-48

Ваши предложения по цене и срокам?