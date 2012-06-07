Баннер для интернет-магазина компьютеров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен6 заявок118 просмотров

размеры 1000*400

Нужно 2 баннера не подвижных

Бюджет 40уе за 2 баннера

13 лет назад
bogatir
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

_Phobos_
31 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$39
1 день
Отлично рисует! Быстро! Рекомендую!
Все хорошо, спасибо!

Заявки фрилансеров

_Phobos_
31 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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