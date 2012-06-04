Разработать флеш и gif-баннеры

Разработать Flash и Gif баннеры сайта 2 штуки один размером 468х60, второй 120х240

Баннер должен быть красивый и провоцировать на клик! Желательно разместить на нем какой-то текст который будет привлекать взгляд!

В заявках просьба оставлять бюджет и ссылку на портфель!