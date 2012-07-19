Нужно сделать 10 анимированных Flash баннеров

Нужно сделать 10 анимированных Flash банеров для сайта http://www.samplecasino.com/.

Причем среди всех банеров не должно быть одинаковых в плане видеоряда (т.е. простой ресайз и

обрезка картинки не устраивает).

Размеры:

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Размер Flash

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468*60 3 шт.

150*150 2 шт.

600*90 1 шт.

728*90 1 шт.

250*250 2 шт.

240*400 1 шт.

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Итого 10 шт.

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Технические особенности:

- URL сайта не указываем,

- ориентировочный вес Flash банера 40-60 кб

- Примеры игр, которые можно использовать в оформлении: http://www.samplecasino.com/casinogames.html

- Flash банер: по клику юзер должен отправляться на URL, заданный во флешварс (аргументы:

clickTAG, clickTARGET) - см. http://www.openx.com/docs/tutorials/Using+Flash+with+OpenX , по

умолчанию clickTARGET="_blank"

Прежде чем начинать делать банер, нужно согласовать текст (на русском или английском языке на

Ваш выбор). В идеале, если вы сами составите наиболее подходящий текст для выбранного видеоряда.