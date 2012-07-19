Нужно сделать 10 анимированных GIF-банеров для сайта http://www.samplecasino.com. Среди всех банеров не должно быть одинаковых в плане видеоряда (т.е. простой ресайз и обрезка картинки не устраивает). ...
Нужно сделать 10 анимированных Flash баннеров
Нужно сделать 10 анимированных Flash банеров для сайта http://www.samplecasino.com/.
Причем среди всех банеров не должно быть одинаковых в плане видеоряда (т.е. простой ресайз и
обрезка картинки не устраивает).
Размеры:
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Размер Flash
-----------------------
468*60 3 шт.
150*150 2 шт.
600*90 1 шт.
728*90 1 шт.
250*250 2 шт.
240*400 1 шт.
-----------------------
Итого 10 шт.
-----------------------
Технические особенности:
- URL сайта не указываем,
- ориентировочный вес Flash банера 40-60 кб
- Примеры игр, которые можно использовать в оформлении: http://www.samplecasino.com/casinogames.html
- Flash банер: по клику юзер должен отправляться на URL, заданный во флешварс (аргументы:
clickTAG, clickTARGET) - см. http://www.openx.com/docs/tutorials/Using+Flash+with+OpenX , по
умолчанию clickTARGET="_blank"
Прежде чем начинать делать банер, нужно согласовать текст (на русском или английском языке на
Ваш выбор). В идеале, если вы сами составите наиболее подходящий текст для выбранного видеоряда.
Выбранный исполнитель
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