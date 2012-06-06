Нужны анимированные GIF-банеры

Нужно сделать 10 анимированных GIF-банеров для сайта http://www.samplecasino.com.

Среди всех банеров не должно быть одинаковых в плане видеоряда (т.е. простой ресайз и

обрезка картинки не устраивает).

Размеры:

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Размер

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468*60 3 шт.

150*150 2 шт.

600*90 1 шт.

728*90 1 шт.

250*250 2 шт.

240*400 1 шт.

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Итого 10 шт.

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Технические особенности:

- URL сайта не указываем,

- ориентировочный вес GIF-банера 25-40 кб

- Примеры игр, которые можно использовать в оформлении: http://www.samplecasino.com/casinogames.html

Прежде чем начинать делать банер, нужно согласовать текст (на русском или английском языке на

Ваш выбор). В идеале, если вы сами составите наиболее подходящий текст для выбранного видеоряда.