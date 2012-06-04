Сделать динамический Gif-баннер размером 234*60

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт7 заявок112 просмотров

Требуется сделать динамический Gif-баннер размером 234*60.

Внутри примерный дизайн.

3 картинки.

Все материалы дам.

13 лет назад
super_romeo
Роман 
41 год
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Scrape
Алмаз 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

Scrape
Алмаз 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать шапку для сайта в заданном размере и гамме

    $50

    Имеется сайт sun-mag.ru, на нём шапка сайта http://sun-mag.ru/templates/green_pleasure/i/top_logo_bg.jpg, то есть нужно создать шапку на замену такого же точно размера! Требования: цветовое совпадение по сайту sun-mag.ru ( зеленая гамма, как на сайте) ...

    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать флеш и gif-баннеры

    Разработать Flash и Gif баннеры сайта 2 штуки один размером 468х60, второй 120х240 Баннер должен быть красивый и провоцировать на клик! Желательно разместить на нем какой-то текст который будет привлекать взгляд! В заявках ...

    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен баннер

    Сайт igrushki-v-tambove.ru Надо сделать на этой картинке http://igrushki-v-tambove.ru/images/stories/banner.jpg мигающую надпись : Внимание! Конкурс!!! ну так чтоб не очень навязчиво было Картинка будет ссылкой на страницу http://igrushki-v-tambove.ru/2012-05-29-21-45-48 ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Flash-баннер

    Необходимо сделать флеш-баннер, в точности как этот - http://www.htl.ru/templates/rt_showcar/images/banner1.swf . Но с другим текстом. Фотки для фона у меня есть. Срочно, до вечера нужно сделать. Указывайте пожалуйста цену.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Флеш-баннер

    $10

    Размер 400x100 Вшита ссылка /sonya/ Текст для слайдов ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МАТРАСЫ И ПОДУШКИ , ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, ОДЕЯЛА Текст синхронизировать с фото (они прикреплены) и не забыть про лого. Оплата Яндекс.деньги

    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • 4 рисунка на главную страницу

    $100

    Сайт технохол.рф Необходимы 4 рисунка каждый из рисунков должен описывать преимущества строительных блоков 4 преимущества написаны в шапке Тепло Красиво Экономично Быстровозводимо ...

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Баннерочек для акции

    $50

    Нужно баннерочек для акции, без анимации, статический. О том, что доставка дверей бесплано. 535 х 70 пикселей. ПРоект оценивается в 300 руб (10 долл)

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Баннер 468х90

    $50

    Необходимо создать легкий flash баннер на военную тему. Бюджет 250 WMR

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад