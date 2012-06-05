Создание динамического флеш-баннера

Нужно создать flash баннер размером 160* 600

внутри баннера будут разные предложения от Интернет магазина, а именно картинка, название, цена

предложения должны меняться - то есть показывается один товар, через некоторое время - другой.

есть неизменные элементы - логотип и кнопка.

предложения подгружаются из xml файла

при клике на баннер должен итди переход на показываемый товар.

пожалуйста, сроки, бюджет?