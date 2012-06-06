Создать .gif банер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт19 заявок190 просмотров

1.Количество и тип баннеров (Flash/GIF):2 gif банера

2.Предполагаемая аудитория: Все посетители сайта.

3.Цели и задачи баннера: Ознакомить посетителей сайта с проходящими акциями.

4.Информация на баннере и текст: На главной странице нужен информационный банер связанный с рекламой в лифтах. Я вижу это так : 1) изображение на банере - закрытые двери лифта, раскрываются, появляется текст, с описанием акции.

6: Размещение на банере: Информация о скидках или акциях.

13 лет назад
selenjer
Денис 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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