Нужно сделать 10 анимированных Flash банеров для сайта http://www.samplecasino.com/. Причем среди всех банеров не должно быть одинаковых в плане видеоряда (т.е. простой ресайз и обрезка картинки не устраивает). ...
Создать .gif банер
1.Количество и тип баннеров (Flash/GIF):2 gif банера
2.Предполагаемая аудитория: Все посетители сайта.
3.Цели и задачи баннера: Ознакомить посетителей сайта с проходящими акциями.
4.Информация на баннере и текст: На главной странице нужен информационный банер связанный с рекламой в лифтах. Я вижу это так : 1) изображение на банере - закрытые двери лифта, раскрываются, появляется текст, с описанием акции.
6: Размещение на банере: Информация о скидках или акциях.
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