Создать .gif банер

1.Количество и тип баннеров (Flash/GIF):2 gif банера

2.Предполагаемая аудитория: Все посетители сайта.

3.Цели и задачи баннера: Ознакомить посетителей сайта с проходящими акциями.

4.Информация на баннере и текст: На главной странице нужен информационный банер связанный с рекламой в лифтах. Я вижу это так : 1) изображение на банере - закрытые двери лифта, раскрываются, появляется текст, с описанием акции.

6: Размещение на банере: Информация о скидках или акциях.