1.Количество и тип баннеров (Flash/GIF):2 gif банера 2.Предполагаемая аудитория: Все посетители сайта. 3.Цели и задачи баннера: Ознакомить посетителей ...
Нужно сделать баннер.
Нужно сделать баннер.
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