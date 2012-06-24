Сделать баннеры разных размеров в gif

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен22 заявки217 просмотров

Нужно сделать несколько баннеров разных размеров для одного проекта.

13 лет назад
kliker
50 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
22 отзыва

Выбранный исполнитель

Scrape
Алмаз 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня
Супер-профессионально! Быстро! По всем замечаниям реагирует адекватно и с пониманием. Сделал именно то, что было в моей голове, только лучше :) К проекту подошел творчески, с душой. Рекомендую! Теперь все баннеры через Алмаза!
Отличный заказчик! Обеспечил всей необходимой информацией и материалом. Была четко сформулирована цель, что очень упрощает задачу для исполнителя. Плюс ко всему, очень приятный в общении человек. Оплата мгновенная. Рекомендую, как надежного заказчика. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Scrape
Алмаз 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Flash-баннер (100% на 90px)

    Необходимо нарисовать flash баннер, вот такого вот типа: http://files.pr-cy.ru/69720_1519e722f98925c9edaafcb92efb4c9d/yared.swf Он должен растягиваться по ширине экрана, а в высоту быть 90px, при этом вся информация на баннере должна быть по центру в пределах ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • 4 маленьких баннера

    $50

    Для сайта drive-tour.ru нужно 4 маленьких банера - они же пункты вертикального меню 1. на 4 месте (сверху) будет банер с надписью ДОКУМЕНТЫ 2. на 6 месте банер с надписью ЭТО ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создать .gif банер

    $50

    1.Количество и тип баннеров (Flash/GIF):2 gif банера 2.Предполагаемая аудитория: Все посетители сайта. 3.Цели и задачи баннера: Ознакомить посетителей ...

    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Заставка приложения Windows Phone

    Для приложение Windows Phone требуется заставка (Splash Screen) размером 480х800 Проект http://www.moyuniver.ru - здесь концепция, из которой можно будет понять, что рисовать Логотип почти готов Также ...

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно сделать 10 анимированных Flash баннеров

    $100

    Нужно сделать 10 анимированных Flash банеров для сайта http://www.samplecasino.com/. Причем среди всех банеров не должно быть одинаковых в плане видеоряда (т.е. простой ресайз и обрезка картинки не устраивает). ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужны анимированные GIF-банеры

    $100

    Нужно сделать 10 анимированных GIF-банеров для сайта http://www.samplecasino.com. Среди всех банеров не должно быть одинаковых в плане видеоряда (т.е. простой ресайз и обрезка картинки не устраивает). ...

    Баннеры8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Баннер, показывающий разные товары разным клиентам

    Нужно создать динамический flash баннер, который будет принимать посылаемые ему данные (ID товара, cookis) и показывать разным покупателям разные товары (не купленные, просмотренные). и создать пиксель для сайта, передающий баннеру эти данные ...

    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание динамического флеш-баннера

    $50

    Нужно создать flash баннер размером 160* 600 внутри баннера будут разные предложения от Интернет магазина, а именно картинка, название, цена предложения должны меняться - то есть показывается один товар, через некоторое время - ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад