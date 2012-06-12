Flash-баннер (100% на 90px)

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Завершен6 заявок220 просмотров

Необходимо нарисовать flash баннер, вот такого вот типа: http://files.pr-cy.ru/69720_1519e722f98925c9edaafcb92efb4c9d/yared.swf

Он должен растягиваться по ширине экрана, а в высоту быть 90px, при этом вся информация на баннере должна быть по центру в пределах 1024px, а по бокам просто фон, ну вообщем как тот, который выше в примере Вам привел.

Баннер рекламы проекта seo-google.ru, то-есть можно использовать стиль, который на сайте, а можно и не использовать)))

Что должно быть на баннере:

Продвижение в Топ (логотип гугла) - 3 сек

С гарантиями - 0.65 сек

Свыше 100 отзывов - 0.65 сек

Минимальные цены - 0.65 сек

Скидки постоянным заказчикам - 0.65 сек

Данный текст просто выпадает сверху на замену того что был перед этим (как на баннере в примере сверху), а по бокам можно сделать логотип наш http://seo-google.ru/images/logo.png и что-нибудь еще. Особых предпочтений в стиле нет, но нужно чтобы люди обращали внимание на баннер, он будет на сайте pr-cy.com вверху.

Пишите сроки и стоимость, без портфолио прошу заявки не подавать, так как мне нужно видеть примеры работ.

13 лет назад
Seo-google
Максим 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

rudnijvlad
Владислав 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$50
3 дня
Выполнено в срок еще и с доработками "за бесплатно". После выполнения заказа, я понял что немного ошибся с разрешением баннера, и попросил человека изменить разрешение, на что он без проблем согласился и предоставил в течении часа новую версию с другим разрешением. Благодарю за выполненную работу!
Отличный заказчик. четкое задание и своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

rudnijvlad
Владислав 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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