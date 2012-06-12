Для сайта drive-tour.ru нужно 4 маленьких банера - они же пункты вертикального меню 1. на 4 месте (сверху) будет банер с надписью ДОКУМЕНТЫ 2. на 6 месте банер с надписью ЭТО ...
Flash-баннер (100% на 90px)
Необходимо нарисовать flash баннер, вот такого вот типа: http://files.pr-cy.ru/69720_1519e722f98925c9edaafcb92efb4c9d/yared.swf
Он должен растягиваться по ширине экрана, а в высоту быть 90px, при этом вся информация на баннере должна быть по центру в пределах 1024px, а по бокам просто фон, ну вообщем как тот, который выше в примере Вам привел.
Баннер рекламы проекта seo-google.ru, то-есть можно использовать стиль, который на сайте, а можно и не использовать)))
Что должно быть на баннере:
Продвижение в Топ (логотип гугла) - 3 сек
С гарантиями - 0.65 сек
Свыше 100 отзывов - 0.65 сек
Минимальные цены - 0.65 сек
Скидки постоянным заказчикам - 0.65 сек
Данный текст просто выпадает сверху на замену того что был перед этим (как на баннере в примере сверху), а по бокам можно сделать логотип наш http://seo-google.ru/images/logo.png и что-нибудь еще. Особых предпочтений в стиле нет, но нужно чтобы люди обращали внимание на баннер, он будет на сайте pr-cy.com вверху.
Пишите сроки и стоимость, без портфолио прошу заявки не подавать, так как мне нужно видеть примеры работ.
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