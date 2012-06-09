Нужны баннеры для 10 сайтов (Сценарий обязателен)

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Закрыт11 заявок282 просмотра

Только для тех, кто делает баннеры с разработкой интересного и качественного сценария!

Нужны серии баннеров.

2 флеша (размеров 728x90 и 468x60) и 5 гифов (размеров 200x200, 120x240, 250x250, 468x60 и 728x90)

(для всей серии может быть один сценарий или для гифов можно сделать другой сценарий)

пока для 10 сайтов. Для каждого сайта идет 7 баннеров (2 флеша и 5 гифок)

Указывайте цену за всю серию из 7 баннеров и срок исполнения!

ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЕЗ ЦЕНЫ и вопросами - ИГНОРИРУЮТСЯ!

Все дополнительные вопросы обсуждаются после выбора исполнителя!

13 лет назад
MAKmaster
47 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

adminpb
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

adminpb
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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