Нужны баннеры для 10 сайтов (Сценарий обязателен)

Только для тех, кто делает баннеры с разработкой интересного и качественного сценария!

Нужны серии баннеров.

2 флеша (размеров 728x90 и 468x60) и 5 гифов (размеров 200x200, 120x240, 250x250, 468x60 и 728x90)

(для всей серии может быть один сценарий или для гифов можно сделать другой сценарий)

пока для 10 сайтов. Для каждого сайта идет 7 баннеров (2 флеша и 5 гифок)

Указывайте цену за всю серию из 7 баннеров и срок исполнения!

ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЕЗ ЦЕНЫ и вопросами - ИГНОРИРУЮТСЯ!

Все дополнительные вопросы обсуждаются после выбора исполнителя!