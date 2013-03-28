Придумать картинки по недвижимости

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен4 заявки305 просмотров

Добрый день!

Надо придумать следующее:

1. Шапку для сайта www.переславль-залесский.рф

сейчас там баннер Поселок "Переславская Благодать" - этот баннер нужно заменить.

Размеры такие же.

Баннер должен быть слегка анимированным. По возможности обыграть слоган компании - Хорошо жить в Переславле (для справки - это небольшой уютный курортный город в Ярославской области на берегу Плещеевского озера, 280 монастырей и церквей вокруг).

Акцент на уютности края. Но не забываем, что мы находимся на риэлторском сайте.

2.Надо сделать картинки для плакатов

а) серия из 4-х плакатов. Они идут вдоль дороги подряд. Надо так придумать и разместить плакаты, чтобы заинтересовать покупателей в покупке недвижимости в этом месте.

Объект недвижимости - 75 га вдоль Плещеевского озера в Переславле-Залесском, подробнее на ozero76.ru

размеры плакатов - горизонтальные 2 на 4 метра, для вывода на печать типографии. сайт этот чужой, картинки с него не копировать.

б) сделать плакат горизонтальный 3 на 6 метров.

визуально поделенный на 2 части посередине. левая часть будет 3 на 3 метра - там реклама дома www.переславль-залесский.рф/shop/product/usadba-na-plesheevom-ozere/

правая часть должна быть также поделена на две части - будут два горизонтальных баннера 1,5 на 3 метра.

на верхнем баннере будет реклама участков в коттеджном поселке - типа горящие предложение участков на озере по цене всего 600 тысяч рублей за 15 соток, на нижнем - реклама компании по строительству, которое будет актуально для людей, которые либо купят там участок, либо которым нужны строители.. типа"трезвые рабочие" выполнят любую работу..

в) сделать плакат горизонтальный метр на два - по рекламе участков, которые будут стоять по дороге в разных местах.

Все баннеры должны сочетаться по цветовой гамме с шапкой сайта (задание 1), чтобы было ясно, что это одна команда.

Все баннеры должны быть запоминаемыми и привести в итоге к покупке.

Нужно что-то креативное и интересное, так как конкуренция в том месте огромная. В то же самое время наш участок - почти единственный, который находится в такой близости к озеру и единственный дорогой поселок, который там будет, не считая кусочков по 10 гектаров по соседству.

Ваши предложения?

13 лет назад
kusakin
Михаил 
44 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

_m_z_
Мария 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$150
7 дней
Мария быстро все понимает, делает работу очень качественно и вовремя. Работой остался очень доволен. Рекомендую, как ответственного и исполнительного сотрудника.
Спасибо за приятное сотрудничество ) Всячески рекомендую Михаила в качестве перспективного и адекватного заказчика!

Заявки фрилансеров

_m_z_
Мария 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад

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