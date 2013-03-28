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Придумать картинки по недвижимости
Добрый день!
Надо придумать следующее:
1. Шапку для сайта www.переславль-залесский.рф
сейчас там баннер Поселок "Переславская Благодать" - этот баннер нужно заменить.
Размеры такие же.
Баннер должен быть слегка анимированным. По возможности обыграть слоган компании - Хорошо жить в Переславле (для справки - это небольшой уютный курортный город в Ярославской области на берегу Плещеевского озера, 280 монастырей и церквей вокруг).
Акцент на уютности края. Но не забываем, что мы находимся на риэлторском сайте.
2.Надо сделать картинки для плакатов
а) серия из 4-х плакатов. Они идут вдоль дороги подряд. Надо так придумать и разместить плакаты, чтобы заинтересовать покупателей в покупке недвижимости в этом месте.
Объект недвижимости - 75 га вдоль Плещеевского озера в Переславле-Залесском, подробнее на ozero76.ru
размеры плакатов - горизонтальные 2 на 4 метра, для вывода на печать типографии. сайт этот чужой, картинки с него не копировать.
б) сделать плакат горизонтальный 3 на 6 метров.
визуально поделенный на 2 части посередине. левая часть будет 3 на 3 метра - там реклама дома www.переславль-залесский.рф/shop/product/usadba-na-plesheevom-ozere/
правая часть должна быть также поделена на две части - будут два горизонтальных баннера 1,5 на 3 метра.
на верхнем баннере будет реклама участков в коттеджном поселке - типа горящие предложение участков на озере по цене всего 600 тысяч рублей за 15 соток, на нижнем - реклама компании по строительству, которое будет актуально для людей, которые либо купят там участок, либо которым нужны строители.. типа"трезвые рабочие" выполнят любую работу..
в) сделать плакат горизонтальный метр на два - по рекламе участков, которые будут стоять по дороге в разных местах.
Все баннеры должны сочетаться по цветовой гамме с шапкой сайта (задание 1), чтобы было ясно, что это одна команда.
Все баннеры должны быть запоминаемыми и привести в итоге к покупке.
Нужно что-то креативное и интересное, так как конкуренция в том месте огромная. В то же самое время наш участок - почти единственный, который находится в такой близости к озеру и единственный дорогой поселок, который там будет, не считая кусочков по 10 гектаров по соседству.
Ваши предложения?
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