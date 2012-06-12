Доработать флеш-баннер

Есть флэш-баннер, честно купленный на http://www.flashxml.net/banner-rotator.html. Баннер под себя настроили, все ок. Но нужно положить сверху баннера наш логотип, либо сделать так, чтобы одна текстовая строка, в которой будет написано название сайта, не менялась при смене картинки, а была все время. Обращались к разработчикам - они говорят, что так сделать нельзя, хотя ранее на подобные вопросы отвечали, что это можно сделать.

Помогите решить проблему, пишите сразу предложения по стоимости.