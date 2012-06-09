Создание двух баннеров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен5 заявок131 просмотр

Нужно создать два баннера для сайта http://lublyu-tebya.ru/.

1: Для главной страницы сайта. 480x80 - GIF анимация.

2: Для соцальной сети. 250х250.

13 лет назад
slarkstudio
33 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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