Для веб-сайта http://vash1host.ru/ требуются профессиональные, анимированные изображения (в формате .gif): Баннеры 468х60 (2 шт.) Баннеры 160х240 (2 шт.) Кнопки 88х31 (2 шт.) Просьба указывать вашу цену (будет учитываться при ...
Рекламный баннер (тема окна)
Сделать рекламные баннеры для использования на странице подписной /oknonadom.ru и использования в рекламном журнале печатного издания = psd макет + на странице подписной /oknavashi.ru и использования в рекламном журнале печатного издания = psd макет
ДВА ТЗ прилагается
Выбранный исполнитель
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