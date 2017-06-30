marmeladdd

Анна marmeladdd

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1000
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$1000
10 баллов
5 лет назад
Перевод на oAuth авторизацию.
По задаче сразу не было понятно сколько времени ее нужно будет выполнять, но анна терпеливо ждала пока я вникну в тонкости и нюансы их сложных бизнес процессов и их реализации. В конце концов мы пришли к тому что задача все таки решилась, без всяких конфликтов, на почве длительного срока ее решения. Могу рекомендовать Анну как человека у которого железные нервы и отличное отношение к исполнителям. Буду рад поработать с этим заказчиком еще раз.
Давид за работу над проектом зарекомендовал себя как профессионал высокого класса, ответственно подходящий к задаче. Несмотря на возникшие во время работы (не по его вине) трудности довел дело до конца в изначально обозначенные сроки.
Ответный отзыв
serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Доработки joomla+joomshopping
Joomla
Всё очень круто, спасибо за проект :) Мои рекомендации!
Сергей отличный исполнитель, сделал все качественно, очень быстро и больше чем оговаривалось в ТЗ, рекомендую.
Ответный отзыв
Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Изменения joomla+virtuemart
Joomla
Остался доволен сотрудничеством с Анной. Рекомендую)
Отличная работа, все было сделано качественно и в срок, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Vakarchuk
Андрей 
33 года
10 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Правки стилей wordpree
WordPress
Анна -- отличный заказчик и просто адекватная девушка! Все четко и по сути, моментальная оплата с приятным бонусом! Был рад сотрудничеству, обращайтесь (:
Отличный исполнитель, задачи выполнены в кратчайшие сроки и качество на высоте! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
babay86
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Товары списком для joomshopping
Joomla
Отличный заказчик, четкое ТЗ, оперативная оплата!
Все отлично, качественно и очень быстро! Рекомендую к сотрудничеству!
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