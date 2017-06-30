marmeladdd

Подробнее в прикрепленном файле
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Каталог сделан на wordpress (AdvancedCustomFields). У каждого карточки объекта каталога есть поле отображения на googlemaps. Необходимо сделать вывод всех объектов на единой карте googlemap. (соответственно при появлении нового объекта, он также должен появляться ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день, Артем. Вкратце опишу задачу. Мы интеграторы amoCRM, у нас есть собственный портал интеграций на yii2. Требуется дообработка нескольких функций. Что есть: 1. Подробное ТЗ со ссылками на разделы документации ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
- $1000
Необходимо перевести работу API на oAuth авторизацию.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть 1С 8.3 УТ 11 Необходимо организовать триггерную отправку данных из 1с на URL по следующим событиям: Заведение нового контрагента. ФИО и контактные данные контрагентаПри формировании заказа. Данные по заказу и контрагентуПри создании счета. ...1С-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо внести ряд корректировок, подробнее написано во вложенииЗавершен7 лет назад
Описание доработок во вложении. Необходимо по завершению работы предоставить список изменений.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт7 лет назад
ТЗ в приложенииВеб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
ТЗ во вложенииЗавершен8 лет назад
Необходимо внести правки стилей в сайт на wordpress, описание во вложенииЗавершен8 лет назад
Необходима, чтобы в категории было два варианта просмотра товаров: как есть сейчас и списком, аналогично прикрепленным скриншотам, версия joomla 3.6.4 Joomshopping 4.15.1Завершен8 лет назад
Презентация в powerpoint, небольшой объем текста, но в некоторых местах есть техническая специфика.Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен сайт на joomla или wordpress (что удобнее) по макету, прикрепляю дизайн главной и внутренней страницыЗавершен8 лет назад
Подробное описание в файле. Каталог virtuemart был перенесен при помощи мигратора с версии связки джумлы 1.5+вирт 1.9 на джумлу 3.6Завершен8 лет назад
Необходимо изменить внешний вид пунктов меню в сайте на joomla. Подробнее описано во вложенном файле.Завершен9 лет назад
Наполнение товарами - копипаст с сайтов доноров, более подробно здесь https://docs.google.com/document/d/1XZTPeGJxnjjoyhviuVRaDrIuXsZuXb0kJocqOT6ydpI/edit?usp=sharing Интернет магазин virtuemart3+joomla Интересует цена и сроки.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Корректировки находятся во вложениях, на всякий случай прикрепляю в двух вариантах: word и pdfЗавершен9 лет назад
Необходимо перевести деловое письмо на английский язык, объем 1600 знаковПереводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо создать фору заявки в лайтбоксе на Joomla 3.4 Мне импонирует FoxForm, но, можете предложить вариант на выбор. Примерный внешний вид формы находится во вложении, оповещения и информация о заполненной форме должны приходить ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо подобрать и настроить компонент каталога на джумле. Обязательные условия: - При нажатии кнопки подробнее - появление лайтбокса с карточкой проекта - В лайтбоксе для каждого проекта- форма заказа - при заполнении ...Завершен9 лет назад