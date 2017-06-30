marmeladdd

По задаче сразу не было понятно сколько времени ее нужно будет выполнять, но анна терпеливо ждала пока я вникну в тонкости и нюансы их сложных бизнес процессов и их реализации. В конце концов мы пришли к тому что задача все таки решилась, без всяких конфликтов, на почве длительного срока ее решения. Могу рекомендовать Анну как человека у которого железные нервы и отличное отношение к исполнителям. Буду рад поработать с этим заказчиком еще раз.