Доработки joomla+joomshoping

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок144 просмотра

Описание доработок во вложении. Необходимо по завершению работы предоставить список изменений.

Joomla
7 лет назад
marmeladdd
Анна 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров