Http=>https перенаправление работы сайта CMS Magento 1.9.2

Всем привет, установил SSL сертификат на сервер с сайтом, но вот незадача, не удалось сделать перенаправление на https, при включении редиректа из админпанели сайт падал, и выбивалась ошибка "infinity loops" точно не помню, но как то так. Служба поддержки хостинга пытались сделать перенаправления внося изменения в конфиг файлы сервера, но результат был такой же, сказали нужно делать из админки.

Кто готов взяться, пожалуйста, пишите, обсудим остальные детали.