Http=>https перенаправление работы сайта CMS Magento 1.9.2

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Всем привет, установил SSL сертификат на сервер с сайтом, но вот незадача, не удалось сделать перенаправление на https, при включении редиректа из админпанели сайт падал, и выбивалась ошибка "infinity loops" точно не помню, но как то так. Служба поддержки хостинга пытались сделать перенаправления внося изменения в конфиг файлы сервера, но результат был такой же, сказали нужно делать из админки.  

Кто готов взяться, пожалуйста, пишите, обсудим остальные детали. 

 

Magento
8 лет назад
RadistKet
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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