Натянуть верстку на joomla

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Закрыт4 заявки291 просмотр

Есть старый сайт на джумле, там все настроено. Сейчас были сверстаны страницы по новому дизайну. Уникальных 5 страниц.  

xn----8sblwmdj0bs5h.xn--p1ai/ – это старый сайт. 

kuhnya.testlashkul.ru/ , http://kuhnya.testlashkul.ru/menu-nedelya.htmlhttp://kuhnya.testlashkul.ru/recept.html  – это новые страницы. еще две скоро будут готовы 

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Joomla
8 лет назад
iceman4ik
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров