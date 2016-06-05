Натянуть верстку на joomla

Есть старый сайт на джумле, там все настроено. Сейчас были сверстаны страницы по новому дизайну. Уникальных 5 страниц.

xn----8sblwmdj0bs5h.xn--p1ai/ – это старый сайт.

kuhnya.testlashkul.ru/ , http://kuhnya.testlashkul.ru/menu-nedelya.html , http://kuhnya.testlashkul.ru/recept.html – это новые страницы. еще две скоро будут готовы

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