Wordpress. Добавить форму подписки. Прокинуть в mailchimp.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок223 просмотра

Есть блог на WP: http://dimlix.com

Необходимо

- в боковой виджет добавить форму, вида: http://take.ms/ObrMd

- подключить сервис рассылки (mailchimp или любой другой по желанию, mailchimp уже установлен),

- настроить еженедельную\ежемесячную рассылку дайджеста статей (те, что появились с предыдущего раза).

В заявке указывайте ориентировочную цену и сроки.

С Уважением,

Дмитрий.

WordPress
7 лет назад
hum111
35 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$30
1 день
Все сделано в срок, качественно, всегда на связи, очень приятно работать.
Оплата удобным способом и без задержек, с доступами не тянул. Рекомендую !:)

Заявки фрилансеров

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад