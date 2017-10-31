Требуется надежный толковый специалист wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки192 просмотра

На данный момент очень много задач по проекту и один из них, это нужно вывести форму заказа со страницы услуги и цены в попап, который открывается по кнопке "сделать заказ" вместо той формы что там есть сейчас. Причем должен быть дропдаун со всеми услугами и мини-картинками рядом, такой можно сказать заказ в один клик. Понимаю, что задача не тривиальная, но и не заоблачная.

От Вас цена, сроки, контакты - обязательно. Если беретесь за задачу и не отвечаете на запросы без предупрждения, т.е. попросту пропадаете. Заказ отдаю другому исполнителю. Это два главных требования.

Контакты и быть на связи.

WordPress
8 лет назад
liliana2
Елена 
41 год
19 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

aleksti
45 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$20
3 дня
Очень быстро взялся за работу и все сделал. Быстро сориентировался по изменениям в задаче и корректно изменил цену. Очень приятный, не задает лишних вопросов, все делает быстро и четко. Всегда на связи, понимает все с полуслова. Очень рекомендую, но и сама буду держаться за этого исполнителя.
С Еленой приятно работать. Замечательный заказчик: всегда на связи, быстрая оплата, понятное ТЗ. Всем рекомендую к сотрудничетву!

Заявки фрилансеров

aleksti
45 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад