Требуется надежный толковый специалист wordpress

На данный момент очень много задач по проекту и один из них, это нужно вывести форму заказа со страницы услуги и цены в попап, который открывается по кнопке "сделать заказ" вместо той формы что там есть сейчас. Причем должен быть дропдаун со всеми услугами и мини-картинками рядом, такой можно сказать заказ в один клик. Понимаю, что задача не тривиальная, но и не заоблачная.

От Вас цена, сроки, контакты - обязательно. Если беретесь за задачу и не отвечаете на запросы без предупрждения, т.е. попросту пропадаете. Заказ отдаю другому исполнителю. Это два главных требования.

Контакты и быть на связи.