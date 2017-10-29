Доработать функционал интернет-магазина на WebAsyst CMS

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Адрес сайта: https://www.anna-motors.ru

ТЗ во вложении.

 

IКорректировка статусов заказов

В первую очередь необходимо добавить функционал кстатусам заказов по списку, как написано ниже. Сейчас у нас статусов много и

они не функциональны. При этом нужно сделать так (два способа, первый

предпочтительнее):

1) работа происходит внутри заказа и у менеджера должна быть возможностьс помощью фильтра менять статус заказа вручную. Пример на принтскрине.

2) либо если первый пункт в нашей админке нереализуем, нужно сделать так, чтобы заказ на доставку мог попадать из раздела

"новый" в раздел "На доставке" по кнопке "оплата

наличкой". Из пунктов "новый" - "ожидание

оплаты"-"поступила оплата" и тыды - переходы должны быть по

кнопкам в заказе.

1.      Новый: В данном разделе (фильтре)

a.       Заказы, оформленные клиентами через сайтсамостоятельно (новые)

b.      Заказы, оформленные менеджером для клиента (в процесседоработки)

c.       Заказы, с комментариями (проблема с заказом, брак,обмен, рекламация и т.д., ждущие решения по проблеме.

2.      Ожиданиеоплаты:

a.       Заказы с оплатой Банковской картой, Яндекс.Деньги и повыставленному счету для юридических лиц, ожидающие поступления денег нам на

счет.

3.      Поступилаоплата: Илипереводится менеджеров вручную.

a.       Используется автоматической системой проверки оплат Uniteller.Устанавливается так же автоматически системой в момент проверки и наличия

оплаты в системе по заказу.

4.      Ожиданиетовара:

a.       В этом разделе (статусе) находятся заказы на которыеожидается поставка товара.

5.      На доставке:

a.       В этот раздел (статус) менеджер отправляет заказы, покоторым разрешена доставка, товар в наличии (обработанные заказы готовые к

доставке)

6.      Доставлен:

a.       Устанавливается логистом (менеджером) на день приходадокументов о успешной доставке

7.      В архиве:

a.       Переходят заказы, отмененные по ряду причин (отказклиента, нет в наличии товара, задвоенные заказы и т.п.). Заказы в этот раздел

должны переходить с причиной отмены заказа в комментарии к заказу.

II Корректировка каталога

1)    Необходимо поправить каталог товаров. Сейчас по алфавиту выстроены всетовары. Нужно разделить по группам, согласно экселевского файла. ВАЖНО: главное непотерять конечный адрес по карточке товара. Иначе у нас все слетит.

 

III Интеграция заказов с бланком доставки

 

Синтегрировать формирование бланка заказа длялогистов. Инструкция здесь:

http://wiki.courierexe.ru/index.php?title=API

 

IV прочее

 

1.     Доработатьпоиск: по артикулу, по наименованию, по бренду, в русской раскладке (пример:

revolter – револьтер)

2.     Скидка5% на следующую покупку в течение месяца.

3.     Структурнопо сайту: доставка, оплата, возврат и тыды как здесь: https://www.elefantenok.ru/

 

Webasyst
8 лет назад
platinumseo
Потолицын 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

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