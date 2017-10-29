Здравствуйте! Для сайте на wordPress необходимо повторить блок с отзывами / комментариями как на этом сайте http://bit.ly/2ychfrJ раз - http://take.ms/f8ftj два - http://take.ms/GoeZK блок должен быть ...
Доработать функционал интернет-магазина на WebAsyst CMS
Адрес сайта: https://www.anna-motors.ru
ТЗ во вложении.
IКорректировка статусов заказов
В первую очередь необходимо добавить функционал кстатусам заказов по списку, как написано ниже. Сейчас у нас статусов много и
они не функциональны. При этом нужно сделать так (два способа, первый
предпочтительнее):
1) работа происходит внутри заказа и у менеджера должна быть возможностьс помощью фильтра менять статус заказа вручную. Пример на принтскрине.
2) либо если первый пункт в нашей админке нереализуем, нужно сделать так, чтобы заказ на доставку мог попадать из раздела
"новый" в раздел "На доставке" по кнопке "оплата
наличкой". Из пунктов "новый" - "ожидание
оплаты"-"поступила оплата" и тыды - переходы должны быть по
кнопкам в заказе.
1. Новый: В данном разделе (фильтре)
a. Заказы, оформленные клиентами через сайтсамостоятельно (новые)
b. Заказы, оформленные менеджером для клиента (в процесседоработки)
c. Заказы, с комментариями (проблема с заказом, брак,обмен, рекламация и т.д., ждущие решения по проблеме.
2. Ожиданиеоплаты:
a. Заказы с оплатой Банковской картой, Яндекс.Деньги и повыставленному счету для юридических лиц, ожидающие поступления денег нам на
счет.
3. Поступилаоплата: Илипереводится менеджеров вручную.
a. Используется автоматической системой проверки оплат Uniteller.Устанавливается так же автоматически системой в момент проверки и наличия
оплаты в системе по заказу.
4. Ожиданиетовара:
a. В этом разделе (статусе) находятся заказы на которыеожидается поставка товара.
5. На доставке:
a. В этот раздел (статус) менеджер отправляет заказы, покоторым разрешена доставка, товар в наличии (обработанные заказы готовые к
доставке)
6. Доставлен:
a. Устанавливается логистом (менеджером) на день приходадокументов о успешной доставке
7. В архиве:
a. Переходят заказы, отмененные по ряду причин (отказклиента, нет в наличии товара, задвоенные заказы и т.п.). Заказы в этот раздел
должны переходить с причиной отмены заказа в комментарии к заказу.
II Корректировка каталога
1) Необходимо поправить каталог товаров. Сейчас по алфавиту выстроены всетовары. Нужно разделить по группам, согласно экселевского файла. ВАЖНО: главное непотерять конечный адрес по карточке товара. Иначе у нас все слетит.
III Интеграция заказов с бланком доставки
Синтегрировать формирование бланка заказа длялогистов. Инструкция здесь:
http://wiki.courierexe.ru/index.php?title=API
IV прочее
1. Доработатьпоиск: по артикулу, по наименованию, по бренду, в русской раскладке (пример:
revolter – револьтер)
2. Скидка5% на следующую покупку в течение месяца.
3. Структурнопо сайту: доставка, оплата, возврат и тыды как здесь: https://www.elefantenok.ru/
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