Доработать функционал интернет-магазина на WebAsyst CMS

Адрес сайта: https://www.anna-motors.ru

ТЗ во вложении.

IКорректировка статусов заказов

В первую очередь необходимо добавить функционал кстатусам заказов по списку, как написано ниже. Сейчас у нас статусов много и

они не функциональны. При этом нужно сделать так (два способа, первый

предпочтительнее):

1) работа происходит внутри заказа и у менеджера должна быть возможностьс помощью фильтра менять статус заказа вручную. Пример на принтскрине.

2) либо если первый пункт в нашей админке нереализуем, нужно сделать так, чтобы заказ на доставку мог попадать из раздела

"новый" в раздел "На доставке" по кнопке "оплата

наличкой". Из пунктов "новый" - "ожидание

оплаты"-"поступила оплата" и тыды - переходы должны быть по

кнопкам в заказе.

1. Новый: В данном разделе (фильтре)

a. Заказы, оформленные клиентами через сайтсамостоятельно (новые)

b. Заказы, оформленные менеджером для клиента (в процесседоработки)

c. Заказы, с комментариями (проблема с заказом, брак,обмен, рекламация и т.д., ждущие решения по проблеме.

2. Ожиданиеоплаты:

a. Заказы с оплатой Банковской картой, Яндекс.Деньги и повыставленному счету для юридических лиц, ожидающие поступления денег нам на

счет.

3. Поступилаоплата: Илипереводится менеджеров вручную.

a. Используется автоматической системой проверки оплат Uniteller.Устанавливается так же автоматически системой в момент проверки и наличия

оплаты в системе по заказу.

4. Ожиданиетовара:

a. В этом разделе (статусе) находятся заказы на которыеожидается поставка товара.

5. На доставке:

a. В этот раздел (статус) менеджер отправляет заказы, покоторым разрешена доставка, товар в наличии (обработанные заказы готовые к

доставке)

6. Доставлен:

a. Устанавливается логистом (менеджером) на день приходадокументов о успешной доставке

7. В архиве:

a. Переходят заказы, отмененные по ряду причин (отказклиента, нет в наличии товара, задвоенные заказы и т.п.). Заказы в этот раздел

должны переходить с причиной отмены заказа в комментарии к заказу.

II Корректировка каталога

1) Необходимо поправить каталог товаров. Сейчас по алфавиту выстроены всетовары. Нужно разделить по группам, согласно экселевского файла. ВАЖНО: главное непотерять конечный адрес по карточке товара. Иначе у нас все слетит.

III Интеграция заказов с бланком доставки

Синтегрировать формирование бланка заказа длялогистов. Инструкция здесь:

http://wiki.courierexe.ru/index.php?title=API

IV прочее

1. Доработатьпоиск: по артикулу, по наименованию, по бренду, в русской раскладке (пример:

revolter – револьтер)

2. Скидка5% на следующую покупку в течение месяца.

3. Структурнопо сайту: доставка, оплата, возврат и тыды как здесь: https://www.elefantenok.ru/