Задача по wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка178 просмотров

Здравствуйте,

нужно решить одну задачу по wordpress. Подробнее я расскажу в переписке заинтересовавшемуся.

WordPress
8 лет назад
web_develop_r
Владислав 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kirill_babinec
Кирилл 
32 года
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад
$50
4 дня
Проект выполнен в срок, по качеству и по связи никаких вопросов нет. Мне всё нравится. Буду и дальше стараться сотрудничать.
Хороший заказчик, четко расписал задачу по пунктам. Приятный в общении. Выплатил все сразу после выполнения. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

kirill_babinec
Кирилл 
32 года
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад