Битрикс - исправить ошибку

Нужно исправить ошибку на сайте vk.cc/7gD168 с блоками при открытии.

Нажмите на любой из блоков и откроется всплывающие окно -> закройте его и нажмите еще раз на этот же блок -> откроется всплывающие окно но контента внутри не будет.

Как воспроизвести ошибку vimeo.com/239902478