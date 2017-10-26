Битрикс - исправить ошибку

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Нужно исправить ошибку на сайте vk.cc/7gD168 с блоками при открытии. 

Нажмите на любой из блоков и откроется всплывающие окно -> закройте его и нажмите еще раз на этот же блок -> откроется всплывающие окно но контента внутри не будет.

Как воспроизвести ошибку vimeo.com/239902478

8 лет назад
JustNPR
Артём 
43 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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