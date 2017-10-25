Есть тестовый сайт, в нем нужно добавить дополнительные категории и вывод материалов в нужном виде Коротко о сайте: - Это сайт бумажного журнала в котором публикуются статьи, которые вошли в номер ...
Собрать шаблон для CMS Wordpress согласно документации
Добрый день !
Требования:
Ищу гуру CMS Wordpress для долгосрочной работы по сайту, без рейтинга не беспокоить ! В заявках указывайте за какое время сможете собрать.
Скил:
HTML
CSS
Bootstrap
JS
Yandex API
О заказе:
Нужно собрать шаблон Findeo для теста страниц. На данном этапе нужно настроить шаблон, чтобы работала галерея, установить и настроить нужные плагины для шаблона, а также вставить нужный код, чтобы сайт приобрел дизайн шаблона.
Документация:
Во вложении.
Оплата:
Работаю без предоплаты, сделали - оплатил.
Кошелек:
QIWI
p.s. После качественного исполнения заказа, дальнейшие заказы отдам вам по оптимизации, настройке сайта.
Заявки фрилансеров
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