Собрать шаблон для CMS Wordpress согласно документации

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка144 просмотра

Добрый день !

Требования:

Ищу гуру CMS Wordpress для долгосрочной работы по сайту, без рейтинга не беспокоить ! В заявках указывайте за какое время сможете собрать.

Скил:

HTML

CSS

Bootstrap

JS

Yandex API

О заказе:

Нужно собрать шаблон Findeo для теста страниц. На данном этапе нужно настроить шаблон, чтобы работала галерея, установить и настроить нужные плагины для шаблона, а также вставить нужный код, чтобы сайт приобрел дизайн шаблона.

Документация:

Во вложении.

Оплата:

Работаю без предоплаты, сделали - оплатил.

Кошелек:

QIWI

p.s. После качественного исполнения заказа, дальнейшие заказы отдам вам по оптимизации, настройке сайта.

BootstrapCSSHTMLJavaScriptWordPress
8 лет назад
kepter
42 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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