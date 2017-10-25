Собрать шаблон для CMS Wordpress согласно документации

Добрый день !

Требования:

Ищу гуру CMS Wordpress для долгосрочной работы по сайту, без рейтинга не беспокоить ! В заявках указывайте за какое время сможете собрать.

Скил:

HTML

CSS

Bootstrap

JS

Yandex API

О заказе:

Нужно собрать шаблон Findeo для теста страниц. На данном этапе нужно настроить шаблон, чтобы работала галерея, установить и настроить нужные плагины для шаблона, а также вставить нужный код, чтобы сайт приобрел дизайн шаблона.

Документация:

Во вложении.

Оплата:

Работаю без предоплаты, сделали - оплатил.

Кошелек:

QIWI

p.s. После качественного исполнения заказа, дальнейшие заказы отдам вам по оптимизации, настройке сайта.