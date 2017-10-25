Сделать для всего сайта

Общее описание

Адаптивная верстка страниц + посадка на движок MODx (доработка сайта)

(!!!) Обязательно цену и сроки. Обычно рассматриваю только нетиповые заявки, а всех шаблонщиков помечаю меткой на профиле “всегда отказывать”.

Макеты

https://drive.google.com/open?id=0B5T5ZyjKHh5fcFBaaFV6c1JYVFU

Требуется добавить на сайт, сделанный на MODx, 7 новых страниц, сверстав их адаптивно. (!!!) Почти все блоки на страницах повторяются. То есть почти все страницы одинаковые.

Также необходимо поправить дефекты верстки на остальном сайте и сделать мелкие доработки.

Сайтhttps://goo.gl/Whv29G

Новые страницы

1. Общая страница "Услуги"https://symu.co/rphtkc.sl2. Ремонт квартирhttps://symu.co/mbbbhw.sl3. Отделка офисовhttps://symu.co/zqgvmg.sl4. Ремонт домов и коттеджейhttps://symu.co/bncvwx.sl5. Ремонт магазиновhttps://symu.co/xvvsqa.sl6. Ремонт кафе и ресторановhttps://symu.co/gtytwq.sl7. Строительство домовhttps://symu.co/qkyykp.sl

Детали

1. На новых страницах (кроме общей страницы услуг) меню должно быть в виде бутерброда, как на маленьких экранах. Это необходимо, чтобы пользователь не отправился гулять по нецелевым страницам, а оставался на посадочной.2. Основное меню необходимо дополнить новыми страницами3. Исправить дефекты адаптивной верстки на всех страницах сайта4. Убрать иконку и ссылку на G+ c верхнего меню и с футера5. Со всплывающей формы убрать капчу и убрать кнопку “обновить”. Кнопку отправить сделать больше, проверить работоспособность форм, указать дополнительный адрес электронной почты для заявок6. Поставить счетчик метрики на все страницы (код будет прислан)7. Поставить цели на все кнопки (код будет прислан)8. Проверить сайт на другие ошибки и проблемы

- PSD-макеты находятся в архиве. Они сделаны для ширины 1920px. Если необходимо, могу попросить дизайнера нарисовать для планшета и смартфона- Откуда брать фотки для слайдеров (примеры работ) указано в текстовых описаниях каждой страницы (они предназначались для дизайнера)- (!!!) Следует учитывать, что у дизайнера не было исходников этого сайта. Поэтому все рисовал примерно. Из этого следует, что при верстке такие моменты как размеры элементов, интервалы, отступы и прочее следует проверять и при необходимости корректировать, а также сличать с текущими стилями сайта, чтобы не получилось, что новые страницы как бы сами по себе