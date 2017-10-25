Исправить ошибки валидации

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Закрыт3 заявки112 просмотров

Добрый день!

Нужна помощь с сайтом на Joomla 3.7 - исправить ошибки валидации CSS(715) и HTML(43).

Подробности исполнителю.

CSSHTMLJoomla
8 лет назад
Avesha-35
Людмила 
50 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров