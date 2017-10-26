Доработка WP-шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка160 просмотров

Необходимо доработать шаблон WP.

Все требования описаны в прикрепленном файле - корректировки.

Укажите стоимость работ и время, которое необходимо потратить на выполнение задач.

WordPress
8 лет назад
guest_15090310961726
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров