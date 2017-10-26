Необходимо сверстать одностраничный сайт с натяжкой на Wordpress, всего 10 блоков включая шапку и подвал. Шаблон должен быть адаптивным.
Доработка WP-шаблона
Необходимо доработать шаблон WP.
Все требования описаны в прикрепленном файле - корректировки.
Укажите стоимость работ и время, которое необходимо потратить на выполнение задач.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $250
CMS сильно модифицированный Oscommerce, нужно уметь разбирать чужой код.Кроме верстки допилить функционал в соответствии с новой версткой - рекламные банеры, загружаемые через админу и популярные товары в категориях (по просмотрам)Оплата по факту выполненных ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо сверстать сайт на Wordpress. Макеты в PSD скину в личку отправившим заявку на участие. Всего нужно сверстать 6 страниц, включая главную. Шаблон должен быть резиновым (адаптивным).Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт8 лет назад
- $30
Добрый день ! Требования: Ищу гуру CMS Wordpress для долгосрочной работы по сайту, без рейтинга не беспокоить ! В заявках указывайте за какое время сможете собрать. Скил: ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть тестовый сайт, в нем нужно добавить дополнительные категории и вывод материалов в нужном виде Коротко о сайте: - Это сайт бумажного журнала в котором публикуются статьи, которые вошли в номер ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт7 лет назад
КОгда делали сайт разраб установил плагин который обновляет прайс. Там триал версия была кажись. В общем сейчас надо разобраться, записать на видео инструкцию по обновлению прайса с админки вп.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
После уставновки дополнительного модуля по оплате и общей суммы заказа кнопка подтверждения заказа не работает - покупатель не получает e-mail о подтверждении заказа, заказ попадает в потерянные заказы. Нужно найти и устранить проблему.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Нужно сверстать сайт из psd и адаптировать его на Wordpress Сделать так, чтобы можно было редактировать блоки сайта из админки Кроссбраузерность Срок 6 дней, до 01/11/2017Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
перевести wordpress на memcached, стандартная инструкция не работает. второй этап оптимизация нагрузкиСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сделать для всего сайта Общее описание Адаптивная верстка страниц + посадка на движок MODx (доработка сайта) (!!!) Обязательно цену и сроки. Обычно рассматриваю только нетиповые заявки, а всех шаблонщиков помечаю меткой на ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад