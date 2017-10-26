Необходимо сверстать одностраничный сайт с натяжкой на Wordpress, всего 10 блоков включая шапку и подвал. Шаблон должен быть адаптивным.
Упаковки в Битрикс
Необходимо на сайт (Битрикс), добавить возможность покупки товара в упаковках. Номенклатура загружается из 1СУТ10, количество товаров в упаковках выгружается на сайт.
Заявки фрилансеров
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