Упаковки в Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки147 просмотров

Необходимо на сайт (Битрикс), добавить возможность покупки товара в упаковках. Номенклатура загружается из 1СУТ10, количество товаров в упаковках выгружается на сайт.

8 лет назад
NikitKo
Никита 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров