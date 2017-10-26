Необходимо сверстать одностраничный сайт с натяжкой на Wordpress, всего 10 блоков включая шапку и подвал. Шаблон должен быть адаптивным.
Автозаполнение тегов для изображений на WP
Необходимо разработать плагин для Вордпресс, с помощью которого можно будет автоматически заполнять атрибуты для изображений: title, alt, description.
В данные атрибуты нужно будет записывать данные из полей записи, к которой прикреплена картинка. К примеру, изображения товара - берём заголовок товара и добавляем в alt. Для этих действий будет нужна отдельная страница с настройками в админке.
Пример подобного плагина: https://wordpress.org/plugins/seo-images-that-work/
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