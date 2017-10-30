Подмена контента по utm-меткам

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка136 просмотров

Необходимо реализовать подмену контента по utm-меткам в шаблоне на Wordpress. Ссылку на ресурс и подробное ТЗ пришлю откликнувшемся кандидату.

WordPress
8 лет назад
Gunis
31 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

romchyk16
33 года
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
$40
3 дня
Роман профессионал! Решил очень нестандартную задачу с Wordpress на сверстанной теме. Получился мега-результат. Спасибо! Будем делать новые проекты вместе.
Как всегда всё отлично!

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romchyk16
33 года
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад