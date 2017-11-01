Простой сайт из 5 страниц перенести на WordPress

Сайт создан на Adobe Muse

Переверстать сайт и натянуть на Wordpress + добавить страницу блога, где все записи типа : слева картинка справа текст, потом с новой строки тоже самое и так все записи. + Страница одной новости типа: картинка и сразу под ней текст .Сделать адаптив на своё усмотрение(адекватно)Установить два плагина. the-events-calendar, и simple-job-board.