Необходимо разработать плагин для Вордпресс, с помощью которого можно будет автоматически заполнять атрибуты для изображений: title, alt, description. В данные атрибуты нужно будет записывать данные из полей записи, к которой прикреплена картинка. ...
Простой сайт из 5 страниц перенести на WordPress
Сайт создан на Adobe Muse
Переверстать сайт и натянуть на Wordpress + добавить страницу блога, где все записи типа : слева картинка справа текст, потом с новой строки тоже самое и так все записи. + Страница одной новости типа: картинка и сразу под ней текст .Сделать адаптив на своё усмотрение(адекватно)Установить два плагина. the-events-calendar, и simple-job-board.
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