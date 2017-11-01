Простой сайт из 5 страниц перенести на WordPress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен18 заявок374 просмотра

Сайт создан на Adobe Muse

Переверстать сайт и натянуть на Wordpress + добавить страницу блога, где все записи типа : слева картинка справа текст, потом с новой строки тоже самое и так все записи. + Страница одной новости типа: картинка и сразу под ней текст .Сделать адаптив на своё усмотрение(адекватно)Установить два плагина.  the-events-calendar, и simple-job-board.

WordPress
8 лет назад
almacom
47 лет
20 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$130
3 дня
Профессионал своего дела и порядочный человек!
Отличный заказчик! Оплата вовремя )

Заявки фрилансеров

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад