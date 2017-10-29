Добавить миниатюрки к рубрикам (wordpress)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок107 просмотров

Нужно добавить миниатюрки к рубрикам 

Wordpress, тема Root

Пример подал

WordPress
8 лет назад
Melnychuk
Роман 
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров