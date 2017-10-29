Обновить версию Wordpress-а, темы и 6-ти плагинов на рабочем сайте

Добрый день.

Имеется работающий сайт, созданный в начале 2016 года на Wordpress и купленной теме с themeforest-а. В код темы вносились некоторые изменения, также устанавливались/настраивались некоторые плагины (всего 10 плагинов). Из-за опасений что-то сломать, не предпринимались попытки обновить версию движка и темы, хотя за это время все компоненты на раз обновлялись.

Сайт ежедневно обновляется и публикуются новые записи. Необходимо обновить скрипт и все компоненты, а также настроить кэширование так, чтобы время простоя основного сайта было минимальным. При необходимости, можно создать поддомен и проводить все работы на нем. Уже пробовали установить последнюю версию WP, обновить БД сайта, установить последнюю версию темы и плагинов - проблем с совместимость не возникло. Не стали продолжать из-за того, что нужно переписывать URL-ы в БД и после возвращать их для переноса на основной сайт, что может занять много времени.

Более подробно описано в ТЗ. Прошу откликнуться тем, кто имеет достаточный опыт работы с Wordpress.