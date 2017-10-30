Исправить ошибку на сайте на Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки152 просмотра

Сайт работает на Битриксе и расположен на хостинге Reg.ru. Сегодня ночью обновили программное обеспечение на хостинге, после чего при оформлении заказа сайт выдает ошибку 500 ошибка (Internal server error). Нужно исправить данную ошибку.

8 лет назад
ivantsyganov
Иван 
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

a_k
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$8
1 день
Александр оперативно помог в решении проблемы. Спасибо!
Спасибо

Заявки фрилансеров

a_k
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад