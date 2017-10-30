Требуется настроить купленный шаблон на Wordpress и привести сайт в порядок по мелочи стили подредактировать , текста отформатировать. Работы на 30 минут - 2 часа , в зависимости от вашего уровня. ...
Исправить ошибку на сайте на Битриксе
Сайт работает на Битриксе и расположен на хостинге Reg.ru. Сегодня ночью обновили программное обеспечение на хостинге, после чего при оформлении заказа сайт выдает ошибку 500 ошибка (Internal server error). Нужно исправить данную ошибку.
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