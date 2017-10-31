Проект на Joomla.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка157 просмотров

Магазин с форумом. Обязательно знание всех подводных камней cms joomla.

Портфолио обязательно, будет проверятся,только работы joomla.

Нам нужен только бекенд, дизайн потом сделаем сами. Соответственно цена без дизайна не большая.

Joomla
8 лет назад
jashinstanislav
Стас 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

web-darom
Олег 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$20
5 дней
Просто отличный исполнитель, было все сделано не то что во-время, а раньше срока на несколько дней и главное качественно!!! Молодец , так держать! Будем работать!
Спасибо!

Заявки фрилансеров

web-darom
Олег 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад