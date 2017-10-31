web-darom

Олег web-darom

 
38 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Сайты под ключ.

Разработка сайтов на cms Joomla и wordpress,а так же без cms(самопис)

Создание адаптивных шаблонов для joomla wordpress на bootstrap

Seo оптимизация и продвижение сайтов.

Есть своя группа Вконтакте с 5000 участниками и отзывами.

Skype: web-darom

Mail: [email protected]

Вконтакте: https://vk.com/id275486160

WordPressJoomlaBootstrapSEO-оптимизация
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$10
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Отзывы заказчиков
americanstory
38 летСША
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Нужен специалист для работы с сайтами созданными через WordPress
Выполнил задание быстро, за разумные деньги. Рекомендую.
Спасибо, все отлично.
Ответный отзыв
vn1-kompas
40 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
9 баллов
5 лет назад
Сделать лендинг.
Исполнитель сразу понял задачу. Качество соответствует техзаданию. Сделано очень быстро. Все замечания были внесены без лишних вопросов. Рекомендую!
Спасибо за отзыв. С Вашей стороны тоже все было отлично.
Ответный отзыв
s1642s
44 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва
$10
10 баллов
6 лет назад
Сайт для ресторана.
Рекомендую. Все сделанно раньше сроков и лучше чем хотелось.
Спасибо за отзыв
Ответный отзыв
galinavolk
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Настроить seo плагин
Спасибо за оперативно проделанную работу, всё сделано в установленние сроки, без лишних вопросов и проблем. Всё качественно и с индивидуальным подходом.
Большое спасибо за отзыв. Успехов Вам.
Ответный отзыв
jashinstanislav
Стас Яшин 
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Проект на Joomla.
Просто отличный исполнитель, было все сделано не то что во-время, а раньше срока на несколько дней и главное качественно!!! Молодец , так держать! Будем работать!
Спасибо!
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
4 отзыва
$7/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга