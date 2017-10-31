Сайты под ключ.
Разработка сайтов на cms Joomla и wordpress,а так же без cms(самопис)
Создание адаптивных шаблонов для joomla wordpress на bootstrap
Seo оптимизация и продвижение сайтов.
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Выполнил задание быстро, за разумные деньги. Рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо, все отлично.
$10
9 баллов
5 лет назад
Исполнитель сразу понял задачу. Качество соответствует техзаданию. Сделано очень быстро. Все замечания были внесены без лишних вопросов. Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо за отзыв. С Вашей стороны тоже все было отлично.
$10
10 баллов
6 лет назад
Рекомендую. Все сделанно раньше сроков и лучше чем хотелось.
Ответный отзыв
Спасибо за отзыв
$10
10 баллов
6 лет назад
Спасибо за оперативно проделанную работу, всё сделано в установленние сроки, без лишних вопросов и проблем. Всё качественно и с индивидуальным подходом.
Ответный отзыв
Большое спасибо за отзыв. Успехов Вам.
$20
10 баллов
6 лет назад
Просто отличный исполнитель, было все сделано не то что во-время, а раньше срока на несколько дней и главное качественно!!! Молодец , так держать! Будем работать!
Ответный отзыв
Спасибо!
Системы управления (CMS)
4 отзыва
$7/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга